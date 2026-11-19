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सरधना। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के तहत बृहस्पतिवार को ग्लोबल पब्लिक स्कूल रासना में सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित हुई। इसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। परीक्षा में विद्यार्थियों ने उत्साह दिखाया और अपनी प्रतिभा परखी। प्रधानाचार्या अल्पना शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं प्रतिस्पर्धा बढ़ाती हैं। इनसे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और सामान्य ज्ञान का दायरा विस्तृत होता है। उन्होंने छात्रों को ऐसी प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। परीक्षा के समापन पर विद्यालय प्रशासन ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। अभिभावकों ने अमर उजाला की इस पहल की सराहना की और इसे बच्चों के ज्ञानवर्धन में सहायक बताया। शिक्षिका रितिका, नीतू तोमर, असमीत कौर, अंशु शर्मा, वर्षा गुप्ता और सहयोगी स्टाफ ने परीक्षा के सफल संचालन में योगदान दिया।