Meerut News: नूरनगर औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती से व्यापारी खफा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:06 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:06 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। नूरनगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष सरफराज अहमद के नेतृत्व में शुक्रवार को अधिशासी अभियंता साउथ माधवपुरम डीवी सिंह को ज्ञापन देकर बिजली संकट की शिकायत की।
उन्होंने कहा कि नूरनगर औद्योगिक क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति रामलीला ग्राउंड बिजलीघर के ईरा गार्डन फीडर से होती है। शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे उद्यमी परेशान है। उद्यमियों की सुविधा के लिए बिजली कटौती का शेड्यूल उपलब्ध कराने की मांग की। अधिशासी अभियंता ने समस्या के समाधान की मांग की है।
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मेरठ। नूरनगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष सरफराज अहमद के नेतृत्व में शुक्रवार को अधिशासी अभियंता साउथ माधवपुरम डीवी सिंह को ज्ञापन देकर बिजली संकट की शिकायत की।
उन्होंने कहा कि नूरनगर औद्योगिक क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति रामलीला ग्राउंड बिजलीघर के ईरा गार्डन फीडर से होती है। शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे उद्यमी परेशान है। उद्यमियों की सुविधा के लिए बिजली कटौती का शेड्यूल उपलब्ध कराने की मांग की। अधिशासी अभियंता ने समस्या के समाधान की मांग की है।
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