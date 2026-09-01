Meerut News: विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल, पुतला दहन कर जताया रोष

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- प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले मंगलवार को बिजली विभाग में अनियमितता, भ्रष्टाचार, मीटर लगाने वाली निजी एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली के विरोध में ऊर्जा भवन पर प्रदर्शन किया। इसके बाद भ्रष्टाचार का पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने किया।व्यापारियों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के प्रति अपना आक्रोश जताते हुए भ्रष्टाचार के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया। पुतला दहन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि बिजली मीटर लगाने और जांच के नाम पर उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। पीवीवीएनएल के एमडी के नहीं होने पर व्यापारियों ने मुख्य अभियंता प्रथम रजनीकांत मिश्र व मुख्य अभियंता द्वितीय गुरजीत सिंह को ज्ञापन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारियों एवं संबंधित निजी एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग उठाई।व्यापारियों ने कहा कि मीटर लगाए जाने के समय ही उपभोक्ता को सीलिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाए। सीलिंग सर्टिफिकेट में लैब का नाम, लैब का स्थान, मीटर की जांच की तारीख एवं समय सहित आवश्यक विवरण दर्ज किए जाएं। उतारे गए मीटर की जांच उपभोक्ता की उपस्थिति में कराई जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। विद्युत संहिता के नियमों का पालन न करने वाले विद्युत कर्मचारियों, एजेंसियों के कर्मचारियों एवं संविदाकर्मियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा-142 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।इस अवसर पर राजकुमार त्यागी, अतुल त्यागी, नईम खान, वसीम गाजी, मुकेश कुमार, मैहुल जैन, सुनील गुप्ता, मनी बंसल, महबूब, ब्रह्मपाल, सरफराज, गौरव गोयल, मनोज बंसल, जेपी गुप्ता, राजा आदि उपस्थित रहे।