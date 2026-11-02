फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Title clash to take place between Meerut College and MMH Ghaziabad

Meerut News: मेरठ काॅलेज और एमएमएच गाजियाबाद में होगी खिताबी भिडंत

Mon, 02 Nov 2026 06:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Mon, 02 Nov 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
Title clash to take place between Meerut College and MMH Ghaziabad
सीसीएसयू अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइलन मैच में हुई रोमांचक जंग
विज्ञापन

फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में सोमवार को दो सेमीफाइनल मैच खेले गए। इसमें मेरठ कॉलेज मेरठ और एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद की टीम ने मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। आज (मंगलवार) को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
टूर्नामेंट में पहला सेमीफाइनल मैच एचएलएम कॉलेज गाजियाबाद और एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद के बीच हुआ। एचएलएम कॉलेज गाजियाबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में 7 विकेट खोकर 218 रन बनाए। टीम की ओर से लक्ष्य ने सर्वाधिक 74 रनों की पारी खेली। एमएमएच कॉलेज की ओर से जयवर्धन ने चार और युगदीप सैनी ने दो विकेट झटके। जवाब में एमएमएच कॉलेज की टीम ने 27 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसमें राघव ने सबसे अधिक 34, रन बनाए। गेंदबाजी में एचएलएम कॉलेज गाजियाबाद की टीम से हितेष और शशांक ने 1-1 विकेट और विनय ने 2 विकेट झटके।
विज्ञापन

दूसरे मैच में मेरठ कॉलेज मेरठ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 25 ओवर में जनहित कॉलेज के सामने 293 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। इसमें राहुल ने 87 व ईशु ने 78 और यशु प्रधान ने 50 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए जनहित कॉलेज की टीम 25 ओवर में 8 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी। मेरठ कॉलेज की ओर से सार्थक ने 3 विकेट लिए। मैच के दौरान आयोजन सचिव प्रो. वीरेंद्र कुमार, डॉ. गुलाब सिंह, प्रो. योगेश कुमार, प्रो. भूपेंद्र सिंह समेत आदि लोग रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed