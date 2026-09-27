Meerut News: सीईआईआर पोर्टल की मदद से तीन मोबाइल मिले

विज्ञापन





मेरठ। टीपी नगर पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से गुम हुए तीन मोबाइल को पकड़ा है। जिसके बाद मालिकों को सौंप दिए गए है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि 22 जुलाई को टीपी नगर निवासी अक्षय कौशिक के दो, राहुल कुमार का एक मोबाइल चोरी हो गया था। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर यानि CEIR पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। जिसके बाद तीनों मोबाइल मिल गए है। संवाद