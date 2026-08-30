Meerut News: रास्ते के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, तीन घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 08:05 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 08:05 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। कस्बा खिवाई में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में यासीन, सलीम और शारिक घायल हो गए। घायलों का सीएचसी में उपचार कराया गया। यासीन की तहरीर पर सरूरपुर थाना पुलिस ने सुलेखा, दाऊद, महबूब, आबिद और सद्दाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
यासीन ने तहरीर में बताया कि शनिवार को रास्ते के विवाद को लेकर उसके चाचा सुलेखा पुत्र वकील से कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि कहासुनी के बाद सुलेखा ने फोन करके अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद आरोपी मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।
हमले में यासीन, सलीम और शारिक घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।
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सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सरूरपुर। कस्बा खिवाई में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में यासीन, सलीम और शारिक घायल हो गए। घायलों का सीएचसी में उपचार कराया गया। यासीन की तहरीर पर सरूरपुर थाना पुलिस ने सुलेखा, दाऊद, महबूब, आबिद और सद्दाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
यासीन ने तहरीर में बताया कि शनिवार को रास्ते के विवाद को लेकर उसके चाचा सुलेखा पुत्र वकील से कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि कहासुनी के बाद सुलेखा ने फोन करके अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद आरोपी मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।
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हमले में यासीन, सलीम और शारिक घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।
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सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।