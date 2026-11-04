Meerut: गन्ने के भाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े तीन किसान, 700 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग

बकाया भुगतान ब्याज सहित करने की उठाई मांग

टंकी पर चढ़े किसानों ने गन्ने के बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया। उनकी मांग है कि किसानों को गन्ने का लंबित भुगतान ब्याज सहित दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसान का सम्मान सुनिश्चित करने की बात कही। किसानों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया समझाने का प्रयास

किसानों के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दुष्यंत शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उन्हें नीचे उतरने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की।

मौके पर जुटे सैकड़ों ग्रामीण

घटना की जानकारी फैलने पर गांव के सैकड़ों ग्रामीण पानी की टंकी के पास एकत्रित हो गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार किसानों से बातचीत करते रहे। अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दी। किसानों के टंकी पर बने रहने से मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।