Meerut News: तीन शातिर चोर गिरफ्तार, एक लाख का चोरी का सामान बरामद

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मुंडाली पुलिस ने बुधवार को जिसौरी-मुंडाली मार्ग पर तीन संदिग्धों को रोका गया। तलाशी में उनके पास से विद्युत का सामान बरामद हुआ। पूछताछ में उनकी पहचान शानू, सोनू उर्फ पीहू और इस्लाम निवासीगण मुंडाली के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि सामान चोरी का है और वे इसे बेचने निकले थे। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार शानू पर सात, इस्लाम पर चौदह और सोनू पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।