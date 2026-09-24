Meerut News: नलकूप से चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद

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सरूरपुर। थाना क्षेत्र के कस्बा खिवाई के जंगल में किसान चंद किरण के नलकूप से चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी इरशाद, गुलफाम, व रिजवान निवासी कस्बा खिवाई को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है।पीड़ित किसान चंदकिरण के नलकूप से मंगलवार को आरोपियों ने ताला तोड़कर स्टार्टर समेत अन्य कृषि यंत्र को चोरी कर लिया था। किसान ने चोरों के खिलाफ तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि जांच में आरोपियों के नाम प्रकाश में आए थे। बृहस्पतिवार को पुलिस ने करनवाल खेड़ी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद किया है। पूछताछ के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।