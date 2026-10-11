Meerut News: फायरिंग करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल बरामद

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आठ अक्तूबर की रात घर के बाहर शाहबाज पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान की उजैर, शोएब और अल्फेज के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से .32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।आमिर गार्डन निवासी शाहबाज ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि की आरोपी उजैर ने कुछ दिन पूर्व एक युवती से अभद्रता की थी। शाहबाज व उसके साथी आरोपी की हरकतों का विरोध किया था। आरोपी ने दोनों को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसी के चलते आठ अक्तूबर को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर के बाहर खड़े पीड़ित व उसके साथी पर फायरिंग कर दी थी।रविवार को पुलिस ने आरोपी उजैर, शोएब व अल्फेज को चेकिंग के दौरान लिसाड़ी रोड से पकड़ लिया। आरोपियों की निशानदेही पर अवैध पिस्टल भी बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी उजैर ने बताया कि उसने एक युवक से पिस्टल खरीदा था। पुलिस पिस्टल बेचने वाले की तलाश कर रही है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया की आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।