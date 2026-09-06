Meerut News: हादसे में घायल युवक की बाइक भी पुलिस की नाक के नीचे से ले उडे चोर

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दौराला। वलीदपुर में भट्टे के सामने तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए युवक की बाइक दुर्घटनास्थल से चोरी हो गई। हादसे के बाद उपचार के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे युवक के परिजनों को बाइक चोरी होने की जानकारी मिली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मेरठ के गढ़ रोड पर स्थित भोपाल विहार निवासी करण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह सितंबर की रात करीब 11.45 बजे वह बाइक से जा रहा था। वलीदपुर में भट्टे के सामने पहुंचने पर सामने से तेज गति से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में करण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दाहिने पैर का अंगूठा कट गया जबकि अन्य उंगलियों में भी गंभीर चोटें आईं।हादसे के बाद घायल को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली रेफर कर दिया। उपचार के दौरान जब बाइक के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि दुर्घटनास्थल से उसकी मोटरसाइकिल गायब है। गंभीर रूप से घायल होने के कारण करण तत्काल थाने पहुंचकर शिकायत नहीं कर सका। बाद में पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने पांच सितंबर को अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया। पुलिस अब दुर्घटना में शामिल बाइक चालक की पहचान के साथ ही चोरी हुई मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए जांच कर रही है।