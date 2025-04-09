Meerut News: बल्ली के सहारे शोरूम में घुसा चोर, 60 तारों के बंडल चुराए, पकड़ा गया

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मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र के पंजाबीपुरा निवासी मनीष शारदा का दिल्ली रोड पर हरीश प्लाईवुड के नाम से शोरूम है। 22 अक्टूबर की रात चोर ने शोरूम को निशाना बनाया।पीड़ित के अनुसार, आरोपी बल्ली के सहारे शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद उसने वहां रखे तारों के बंडल समेटने शुरू कर दिए। आरोपी करीब 60 बंडल तार चोरी कर ले गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया। शोरूम में चोरी की जानकारी मिलने पर मामले की पड़ताल की गई।इस दौरान घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें चोर के शोरूम के अंदर घुसकर चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। शनिवार को पुलिस ने आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया। सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।