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Meerut News: नर्सों का आंदोलन जारी, आज से दो घंटे होगा कार्य बहिष्कार

Tue, 20 Oct 2026 09:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 09:38 PM IST
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There will be protest by nurses sangh
- आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। नर्सिंग संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को भी आंदोलन जारी रहा। बुधवार से से दो घंटे सुबह आठ बजे से 10 बजे तक का कार्य बहिष्कार और 22 अक्तूबर को सुबह 11 बजे महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन लखनऊ का घेराव की घोषणा की गई है।
राजकीय नर्सेज संघ के मंडल अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलवार तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बावजूद मांगों पर अपेक्षित सकारात्मक कार्रवाई न होने के कारण संघ ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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उन्होंने बताया कि संघ की ओर से शासन एवं संबंधित अधिकारियों के समक्ष नर्सिंग संवर्ग की लंबित समस्याओं के समाधान और अधिकारों की रक्षा की मांगों को पूरा करने की मांग लगातार उठाई जा रही है लेकिन अब तक अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण नर्सिंग अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है।
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मिश्रा ने बताया कि बुधवार से प्रतिदिन दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। बृहस्पतिवार को महानिदेशालय (स्वास्थ्य भवन) लखनऊ का घेराव एवं धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर के नर्सिंग अधिकारी अपनी मांगों के समर्थन में सहभागिता करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान मरीजों के हितों एवं अस्पतालों की आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित न होने देने का प्रयास किया जाएगा।
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