Meerut News: लिसाड़ी गेट में दो घरों में चोरी, लाखों की नकदी जेवरात चोरी

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लिसाड़ी गेट की मदीना कॉलोनी में चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाया। दोनों घर के मालिक ताला लगाकर किसी काम से शहर से बाहर गए थे। चोरों ने दोनों घरों में रखे 3.75 लाख रुपये नकद, 50 लाख रुपये के सोने चांदी के जेवरात, कीमती सामान व कपड़े चोरी कर लिए। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।मदीना कॉलोनी निवासी इकबाल ने बताया कि शनिवार रात वह परिजनों के साथ गाजियाबाद गया था। उसने हाल ही में समर गार्डन में अपना मकान बेचा था। इसका 3.75 लाख रुपया उसके पास रखा था। घर पर ताला लगा था। इसी दौरान रात में चोरों ने घर का ताला तोड़ा और अलमारी व सेफ के लॉकर तोड़ दिए। यहां रखी नकदी, सोने-चांदी के जेवरात, कपड़े व सामान चोरी कर लिया।इसके बाद चोरों ने पास के ही फिरोज के मकान को निशाना बनाया। फिरोज ट्रक ड्राइवर है। वह ट्रक लेकर बाहर गया था। पत्नी रेशमा बच्चों के साथ मायके खतौली गई थी। रविवार सुबह वापस आने पर ताले टूटे मिले। यहां भी अंदर जाकर सेफ व अलमारी तोड़कर चोरों ने नकदी व जेवरात चोरी कर लिए। इकबाल ने बताया कि दोनों घरों से 3.75 लाख रुपये नकद व लगभग 50 लाख रुपये के सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामान चोरी गया है।एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास की गलियों व क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज चेक कर चोरों की पहचान का प्रयास कर रही है।