Meerut News: थापर नगर के कोचिंग सेंटर में चोरी
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सदर बाजार थाना क्षेत्र के थापर नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर से चोर कई लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए। सदर बाजार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
राइज वेस्टर कोचिंग सेंटर के मालिक नवीन अग्रवाल ने बताया कि थापर नगर स्थित कुमार प्लाजा के प्रथम तल पर उनका कोचिंग सेंटर है। इसका संचालन शाकिर करता है। सोमवार रात वह कोचिंग सेंटर बंद कर घर गए थे। मंगलवार सुबह आकर कोचिंग सेंटर खोला तो सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। एग्जास्ट फैन टूटा हुआ था। इसी रास्ते से आकर चोरों ने कोचिंग सेंटर के अंदर रखा दो लैपटॉप, छह मोबाइल व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। पूरी घटना आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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मेरठ। सदर बाजार थाना क्षेत्र के थापर नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर से चोर कई लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए। सदर बाजार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
राइज वेस्टर कोचिंग सेंटर के मालिक नवीन अग्रवाल ने बताया कि थापर नगर स्थित कुमार प्लाजा के प्रथम तल पर उनका कोचिंग सेंटर है। इसका संचालन शाकिर करता है। सोमवार रात वह कोचिंग सेंटर बंद कर घर गए थे। मंगलवार सुबह आकर कोचिंग सेंटर खोला तो सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। एग्जास्ट फैन टूटा हुआ था। इसी रास्ते से आकर चोरों ने कोचिंग सेंटर के अंदर रखा दो लैपटॉप, छह मोबाइल व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। पूरी घटना आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।