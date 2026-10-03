Meerut News: युवती साइबर कैफे पहुंची, प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी

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संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हो गया। एक युवती अपने परिचित युवक के गांव स्थित साइबर कैफे पर पहुंच गई और उसके साथ जाने की बात कहने लगी। जानकारी मिलने पर युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने युवक से मारपीट करने के साथ साइबर कैफे में तोड़फोड़ कर दी।घटना की सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और युवक-युवती को थाने ले आई। पुलिस ने युवक को हिरासत में रखा है। वहीं, युवती अपने फैसले पर अड़ी रही। थाने में भी काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी रही।पुलिस के अनुसार, युवती और युवक के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। मामले में युवती के न्यायालय में बयान दर्ज कराए जाएंगे। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि युवती को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बयान दर्ज होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।