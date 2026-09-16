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Meerut News: महिला ने कुंडल बेचकर रिश्वत के दिए थे रुपये

Wed, 16 Sep 2026 10:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:59 PM IST
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The woman had sold her earrings to pay the bribe money.
-एंटी करप्शन ने रिश्वतखोर आउटसोर्सिंग कर्मचारी को भेजा जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को आवास एवं विकास परिषद में छह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी सोमदत्त कॉलोनी निवासी अभिनव शर्मा को दबोच लिया। किनानगर निवासी रंजना ने कान के कुंडल बेचकर आरोपी कर्मचारी को रिश्वत के पैसे दिए थे। निरीक्षक योगेंद्र धामा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के घर जाकर जांच की।
किनानगर निवासी रंजना ने शनिवार को एंटी करप्शन को शिकायत करते हुए बताया था कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फरवरी में मकान आवंटित हुआ था। रजिस्ट्री कराने के लिए वह लगातार विभाग के चक्कर काट रही थी। पीड़िता के अनुसार, आउटसोर्सिंग कर्मचारी अभिनव शर्मा फाइल आगे बढ़ाने के लिए छह हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत नहीं मिलने पर फाइल आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया था।
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पीड़िता ने पैसे नहीं होने की बात आरोपी कर्मचारी को बताई थी। महिला ने अपने कान के कुंडल बेचकर आरोपी को पैसे दिए थे। मंगलवार दोपहर जैसे ही रिश्वत की रकम अभिनव ने पकड़ी तो एंटी करप्शन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अन्य कर्मचारी कनिष्ठ सहायक अरुण फोन स्विच ऑफ कर दफ्तर से भाग गया था। अभिनव दो साल से सेवारत था। प्रभारी राहुल देव तोमर के नेतृत्व में टीम ने आरोपी के मकान की भी तलाशी ली। टीम जांच से संबंधित कागज लेकर आ गई। एंटी करप्शन सीओ रितेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
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