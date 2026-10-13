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Meerut News: माता की चौकी में भजनों से गूंजा मंदिर परिसर

Tue, 13 Oct 2026 07:04 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:04 PM IST
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The temple premises resonated with devotional songs during the 'Mata ki Chowki'.
मेरठ। कंकरखेड़ा के प्रेमपुरी स्थित मंदिर महादेव में चल रहे मां दुर्गा पूजा महोत्सव में माता की चौकी का आयोजन किया गया। मूलचंद मित्तल परिवार ने विधि-विधान से पूजन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ओम जागरण पार्टी ने भक्ति गीतों के माध्यम से मां दुर्गा का गुणगान किया। भजनों और जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम में मंदिर समिति के महासचिव एवं संयुक्त व्यापार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल, केके गुप्ता, मदन गुप्ता, पंडित संजय त्रिपाठी, राजेश खन्ना, अंकित गुप्ता, शांतनु त्रिपाठी, नितिन जैसवाल और संजय सबरवाल रहे। ब्यूरो
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