Meerut News: हॉकी प्रतियोगिता से लौटी टीम को सम्मानित किया

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मेरठ। प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता 12 से 17 अक्तूबर तक अलीगढ़ में कराई जा रही है। मेरठ मंडल की टीम ने भी प्रतिभाग किया। इस टीम ने शुरुआती दो मुकाबलों में शानदार खेल का प्रदर्शन किया और बरेली व मुजफ्फरनगर की टीम को हराया। इस प्रतियोगिता में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि टीम विजेता नहीं बन सकी। टीम के शुक्रवार को मेरठ लौटने पर जिला हॉकी संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष रजनीश कौशल ने उनका सम्मान किया। एनएएस कालेज के हॉकी मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी महिला हॉकी खिलाड़ी काजल, डिंपल, तुलसी, शाहीन, गौरी, सोनाक्षी, सिद्धि, प्राची, इशिका आदि को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संवाद