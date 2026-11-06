Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The students created beautiful rangolis.

Meerut News: विद्यार्थियों ने मनमोहक रंगोलियां बनाईं

Fri, 06 Nov 2026 10:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:05 PM IST
विज्ञापन
The students created beautiful rangolis.
पीएसडी इंटरनेशनल स्कूल मेघराजपुर में दीपावली उत्सव पर छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली। स्रोत विद
माछरा। पीएसडी इंटरनेशनल स्कूल मेघराजपुर में दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता, कंडील मेकिंग प्रतियोगिता एवं ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गईं। रंगोली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगों एवं आकर्षक डिजाइनों के माध्यम से मनमोहक रंगोलियां बनाईं। वहीं कंडील मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सुंदर एवं आकर्षक कंदील तैयार किए। कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी कला एवं रचनात्मक सोच से सुंदर दीपावली शुभकामना कार्ड बनाए। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।

पीएसडी इंटरनेशनल स्कूल मेघराजपुर में दीपावली उत्सव पर छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली। स्रोत विद

पीएसडी इंटरनेशनल स्कूल मेघराजपुर में दीपावली उत्सव पर छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली। स्रोत विद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed