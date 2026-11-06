Meerut News: विद्यार्थियों ने मनमोहक रंगोलियां बनाईं
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:05 PM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:05 PM IST
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माछरा। पीएसडी इंटरनेशनल स्कूल मेघराजपुर में दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता, कंडील मेकिंग प्रतियोगिता एवं ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गईं। रंगोली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगों एवं आकर्षक डिजाइनों के माध्यम से मनमोहक रंगोलियां बनाईं। वहीं कंडील मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सुंदर एवं आकर्षक कंदील तैयार किए। कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी कला एवं रचनात्मक सोच से सुंदर दीपावली शुभकामना कार्ड बनाए। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।
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