Meerut News: खाटू श्याम कथा, शक्ति के साथ संयम और सेवा ही धर्म

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मवाना। भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान के तत्वावधान में मवाना हस्तिनापुर की पावन धरती पर आयोजित श्री खाटू श्याम कथा के पांचवें दिवस मोहन गोकुलधाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव कृष्णा संजय महाराज ने बर्बरीक के चरित्र के माध्यम से समाज को धर्म, संयम और सेवा का संदेश दिया।महाराज ने स्कंद पुराण के कौमारिका खंड का संदर्भ देते हुए बर्बरीक के जन्म, तपस्या, साधना और शौर्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शक्ति का अहंकार नहीं, बल्कि धर्म और लोक कल्याण के लिए समर्पण ही सच्ची वीरता है। बर्बरीक की महानता उनकी शक्ति से अधिक उनके संस्कारों, संयम और गुरु-माता-पिता के प्रति भक्ति में थी।युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता के साथ विनम्रता और सामर्थ्य के साथ सेवा भाव आवश्यक है। आचरण में बदलाव और आत्मानुशासन ही सच्ची श्याम भक्ति है। कथा के दौरान पूरा पंडाल जय श्री श्याम के जयघोष से गुंजायमान रहा। कथा के समापन पर राजू सैनी, निरंजन, माया, शिवानी, शुभम बंसल, मनोज, सावित्री गौतम, मुन्नी, सुशीला गोयल, सीमा और मोनिका गोला ने मुख्य यजमान के रूप में पूजन संपन्न किया। संस्था की ओर से 29 सितंबर को शाम 4:00 बजे कथा स्थल पर खाटू श्याम परीक्षा आयोजित होने की जानकारी दी गई।