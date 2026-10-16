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Meerut News: बैडमिंटन में सरस्वती शिशु मंदिर की टीम ने कांस्य पदक जीता

Fri, 16 Oct 2026 08:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:36 PM IST
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The Saraswati Shishu Mandir team won a bronze medal in badminton.
मेरठ। 37वीं अखिल भारतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 9 से 13 अक्तूबर तक चुन्नीलाल सरस्वती विद्या मंदिर हरि नगर नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें शास्त्रीनगर सरस्वती शिशु मंदिर की टीम ने कांस्य पदक जीता। अंडर-19 वर्ग की टीम ने यह उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर की बालिका टीम से आशी चौहान, दिव्यांशी चौहान, तानी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी इशिता नेगी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रधानाचार्य प्रभात कुमार गुप्ता ने खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल पदक नहीं बल्कि बेटियों की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की जीत है। संवाद
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