Meerut News: जय श्रीराम के जयकारों के बीच हुआ भरत मिलाप, उमड़ा जनसैलाब

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फलावदा। श्री बूढ़ा शिव मंदिर रामलीला कमेटी के तत्वावधान में बुधवार को भरत मिलाप का कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। श्रीराम और भरत की शोभायात्राएं गाजे-बाजे के साथ निकाली गई। नगर पंचायत परिसर में दोनों शोभायात्राओं के मिलन पर श्रीराम और भरत के गले मिलने का भावुक दृश्य देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी सूरज सैनी ने पूजा-अर्चना और तिलक कर किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी की और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में रामलीला कमेटी के प्रधान विशाल सैनी, उपप्रधान मनीष सिंह, पूर्व प्रधान राजेश सैनी, सलाहकार ज्ञानेंद्र धीमान सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।