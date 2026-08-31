Meerut News: निषाद समाज ने विमुक्त जनजाति को एससी सूची में शामिल करने के लिए सौंपा ज्ञापन
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:18 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:18 PM IST
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मवाना। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और निषाद वंश विमुक्त जनजाति (डीएनटी) समाज ने सोमवार को तहसीलदार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रपति और गृहमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिये मांग की गई कि निषाद वंश की सभी उपजातियों को उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए और जातिगत जनगणना में मझवार (डीटी) अंकित कराया जाए।
तहसीलदार निरंकार सिंह को सौंपे ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 1931 की जनगणना के अनुसार केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, मझवार, कश्यप, तुरैहा, माझी और रैकवार जैसी जातियां एक ही वंश की पर्यायवाची हैं। दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों में इन्हें एससी का आरक्षण प्राप्त है, जबकि उत्तर प्रदेश में इन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। ज्ञापन देने वालों में अरुण कश्यप, पप्पू कश्यप और रविंद्र कुमार सहित समाज के कई लोग शामिल रहे।
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तहसीलदार निरंकार सिंह को सौंपे ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 1931 की जनगणना के अनुसार केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, मझवार, कश्यप, तुरैहा, माझी और रैकवार जैसी जातियां एक ही वंश की पर्यायवाची हैं। दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों में इन्हें एससी का आरक्षण प्राप्त है, जबकि उत्तर प्रदेश में इन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। ज्ञापन देने वालों में अरुण कश्यप, पप्पू कश्यप और रविंद्र कुमार सहित समाज के कई लोग शामिल रहे।
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