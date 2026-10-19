फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The Nai Basti Warrior team won the match.

Meerut News: नई बस्ती वॉरियर की टीम ने मैच जीता

Mon, 19 Oct 2026 06:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
The Nai Basti Warrior team won the match.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। बागपत रोड स्थित डीपीएस क्रिकेट एकेडमी में चल रहे प्रथम हिम्मत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को नई बस्ती वॉरियर और मेडिकस स्टार क्रिकेट क्लब की टीम के बीच मैच हुआ। इसमें नई बस्ती की टीम ने जीत प्राप्त की।

नई बस्ती वॉरियर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 258 रन बनाए। इसमें शिवम मित्तल ने 26 गेंद में शानदार 81 रन की पारी खेली। उन्होंने एक ओवर में छह छक्के भी लगाए। आशीष ने भी 50 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेडिकस क्रिकेट क्लब की टीम 25 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 223 रन ही बना सकी। टीम की ओर से अर्जुन और नितिन ने 60-60 रन बनाए। गेंदबाजी में शिवम, विभोर और आशीष ने दो-दो विकेट लिए। शिवम प्लेयर ऑफ द मैच रहे। टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल मैच मंगलवार को खेला जाएगा। इस मौके पर दीपक, कोच प्रभास राजू आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed