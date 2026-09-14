Meerut News: विधायक ने विद्यार्थियों को किया सम्मानित

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माछरा। डेरियो गांव में मेधावी विधार्थी तनिष्का द्वारा गणित में बेहतर अंक प्राप्त करने पर क्षेत्र का नाम रोशन किया गया था। देव अधाना ने विज्ञान विषय में श्रेष्ठ प्रर्दशन करते हुए नाम रोश्वन किया था। किठौर विधानसभा विधायक शाहिद मंजूर ने दोनों विधार्थी को उनके आवास पर पहुंचकर सम्मानित किया और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। इस दौरान विधायक शाहिद मंजूर ने कहा कि ग्रामीण अंचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नही है यदि लगन और मेहनत से प्रयास किए जाएं तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। इस दौरान मोहित गिरी, ईश्वर प्रधान, हाजी जुल्फिकार, अंकित मुखिया लालपुर, शिवकुमार शर्मा माैजूद रहे। संवाद