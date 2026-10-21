Meerut News: मासूम से दरिंदगी करने वाले बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा

विज्ञापन



पीड़िता के पिता की ओर से पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मंगलवार शाम करीब 5:00 बजे साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि आरोपी ने उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि बताया कि आरोपी किशोर को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। विज्ञापन

पीड़िता के पिता की ओर से पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मंगलवार शाम करीब 5:00 बजे साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि आरोपी ने उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि बताया कि आरोपी किशोर को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

मवाना। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी में साढे तीन वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले बाल अपचारी को पुलिस ने संरक्षण में लेकर किशोर बोर्ड के समक्ष पेश किया। जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है।