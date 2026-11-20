विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ व अधिवक्ता मिलन द्वारा अधिवक्ता विचार गोष्ठी का आयोजन जिला बार एसोसिएशन के महात्मा गांधी सभागार में किया गया। जिसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि हिंदू समाज में तरह-तरह की विकृतियां आ रही है।विश्व हिंदू परिषद भारतीय सनातन द्वारा स्थापित मठ मंदिरों को हिंदू समाज को सौंपने के लिए विभिन्न न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है। मठ मंदिरों पर सरकार का कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी समुदाय के धर्म स्थलों पर सरकार का कब्जा नहीं है।जिला न्यायालय में परिवार वादों का लगातार बढ़ता चिंता का विषय है, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि आगामी योजना में परिवार परामर्श केंद्र खोलकर ऐसे परिवारों का विमर्श कर कर परिवारों को टूटने से बचाने का कार्य करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुकेश विनायक खांडेकर व प्रांत संगठन मंत्री अरुण कुमार और प्रांत मंत्री राजकुमार डूंगर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संजीव श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान डॉ. अलका रानी, सतीश बालियान, हरेंद्र कुमार, विवेक, विनय चौबे, ठाकुर विश्वास चौहान, हर्ष गौतम, बृज भूषण गर्ग पंकज जैन, जय आदित्य लूथरा, चंद्रिका, दीपिका वर्मा, आदि उपस्थित रहे।वकीलों का दायित्व बढ़ामिलिंद परांडे ने कहा कि कि आज लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि विषयों को लेकर अधिवक्ताओं का दायित्व भी बढ़ गया है।अधिवक्ताओं को आगे आकर विभिन्न विधिक कार्यों को कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण कुमार चौबे एडवोकेट ने की।