Meerut News: एंडगेम इलेवन की टीम ने 51 रन से जीता मैच

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को एंडगेम इलेवन और रॉयल रेंजर इलेवन की टीम के बीच मैच हुआ। इसमें एंडगेम इलेवन की टीम ने 51 रन से शानदार जीत प्राप्त की।एंडगेम इलेवन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इसमें शाहरुख ने 13 गेंद में 29 रन बनाए। अमान ने भी 24 गेंद में 30 रन की पारी खेली। शायान ने 35 गेंद में 50 रन की अर्द्ध शतकीय पारी खेली। गेंदबाजी में रॉयल रेंजर की ओर से पुनित ने 3, अनुज कुमार, अजय, अक्षय, प्रयांक ने एक-एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल रेंजर इलेवन की टीम 22.4 ओवर में 139 रन ही बना पाई और 51 रन से मैच हार गई। टीम की ओर से अनुज कुमार ने 26, सिद्धार्थ ने 20, सोवी ने 21 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में एंडगेम इलेवन की ओर से सरफराज ने दो, साजिद ने दो, अनस, अमान, नोमान और आकिब ने एक-एक विकेट लिया। इस मौके पर शायान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोच दीपक सिद्धू, रविंद्र आदि ने विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।