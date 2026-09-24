Meerut News: करेंसी चेस्ट में मिले जाली नोटों की क्राइम ब्रांच करेगी जांच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

- मिले नकली नोटों को जांच के लिए नासिक भेजा जाएगा- मंगलपांडेय नगर स्थित शाखा में 01 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक की जांच में खुलासासंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के मंगलपांडे नगर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में करेंसी चेस्ट से भी 4.63 लाख रुपये के नकली नोट मिले हैं। इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच जांच करेगी। वहीं मामले को लेकर एटीएस भी मॉनिटरिंग करेगी। बैंक में मिले नकली नोट ने पुलिस व बैंक अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। सिविल लाइन पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी को सौंप दी है। पुलिस बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान दर्ज कराएगी। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने पुलिस को गंभीरता से जांच के निर्देश दिया है।हरियाणा के हिसार निवासी एक्सिस बैंक के प्रबंधक सरताज सिंह ने 16 सितंबर को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को शिकायत की थी। बैंक प्रबंधक ने बताया था कि मंगलपांडे नगर स्थित करेंसी चेस्ट से 186 एक्सिस बैंक की शाखाएं जुड़ी हैं। इन शाखाओं में जमा धनराशि निरीक्षण के लिए चेस्ट में भेजी जाती है। लगभग 13 माह तक प्राप्त धनराशि के जांच में जाली नोटों का पता चला। कुल 1323 जाली नोट बरामद हुए हैं। इनमें 500, 200, 100 और 50 रुपये के नोट शामिल हैं। मामले की जानकारी के बाद बैंक अधिकारियों के होश उड़ गए। बैंक अधिकारी 9 महीने तक के जमा पैसों के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं नकली नोटों को जांच के लिए नासिक भेजा जाएगा। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि इस मामले की जांच एसएसपी ने क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। एसपी क्राइम के निर्देशन में टीम जांच करेंगी।-2024 में भी मिले थे 2.37 लाख रुपयेएक्सिस बैंक में 2024 में भी 2.37 लाख रुपये के नकली नोट मिले थे। सिविल लाइन थाने पर एफआईआर दर्ज हुई थी। दो साल बीत जाने के बाद भी जांच चल रही है। दो साल बाद दोबारा से इसी शाखा में नकली नोट मिलना गंभीर विषय है।-सहारनपुर में मिले थे 17.29 करोड़ के नकली नोटसहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 28 अगस्त को करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिले थे। मामले की जांच एनआईए कर रही है। मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिल रही नकली नोटों की खेप ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।