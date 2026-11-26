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फोटो समाचारमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल (सामाजिक न्याय मंच) की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें रालोद कार्यकर्ताओं ने डॉ. भीमराव आंबेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य नरेंद्र खजूरी, पूर्व विधायक विनोद हरित, रालोद सामाजिक न्याय मंच की प्रदेश अध्यक्ष संगीता दोहरे ने कहा कि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान देश के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया। इस मौके पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष दीपक गून, सुभाष जाटव और महानगर अध्यक्ष आर्य देव कार्यकर्ता मौजूद रहे।