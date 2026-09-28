Meerut News: आज से शहर में शुरू होगी सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप

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दुबई समेत कई देशों की टीम मेरठ पहुंची500 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्साफोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में मंगलवार से सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालक-बालिका वर्ग में टीम प्रतिभाग करेंगी। इसे लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है।प्रतियोगिता में दुबई समेत कई देशों की टीम प्रतिभाग कर रही हैं। सोमवार को ही टीम स्कूल में पहुंचना शुरू हो गई। यह जानकारी स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारियों ने सोमवार को स्कूल में आयोजित पत्रकारवार्ता में दी। विद्यालय प्रबंधक योगेश त्यागी ने बताया कि इस वर्ष संस्था को सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप बालक एवं बालिका वर्ग की प्रतियोगिता करवाने का गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। प्रबंधन की ओर से सुगंधा त्यागी ने बताया कि 6 अक्तूबर तक चलने वाली इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों के सीबीएसई क्लस्टरों के विजेता खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया व रूस आदि देशों से सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। स्कूल प्रधानाचार्या संगीता कश्यप ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए विद्यालय में बैडमिंटन कोर्ट तैयार किए गए हैं। इस विशाल टूर्नामेंट का शुभांरम्भ मंगलवार सुबह 9:30 पर होगा।बैडमिंटन चैंपियनशिप बालक एवं बालिका वर्ग के अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्गों में एकल तथा युगल प्रारूप में खेली जाएगी। देश-विदेश से आने वाले सभी प्रतिभागियों, कोचों और टीम के लिए विद्यालय परिसर में ही ठहरने, भोजन की व्यवस्था व 24 घंटे प्राथमिक चिकित्सा और परिवहन की व्यवस्था की गई है। आयोजक सुशील त्यागी ने बताया कि यह आयोजन युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा और विभिन्न राज्यों व देशों की संस्कृतियों के बीच परस्पर खेल भावना को सुदृढ़ करेगा। सीबीएसई बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालक व बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (भारतीय विद्यालय खेल महासंघ) के लिए क्वालीफाई करेंगे।