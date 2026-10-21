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Meerut News: भाजपा प्रत्याशी ने शिक्षकों से समर्थन मांगा

Wed, 21 Oct 2026 07:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:47 PM IST
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The BJP candidate sought support from teachers.
रोहटा।  सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के रासना स्थित श्री शालिगराम शर्मा स्मारक इंटर कॉलेज में शिक्
रोहटा। सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के रासना स्थित श्री शालिगराम शर्मा स्मारक इंटर कॉलेज में शिक्षण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षक चुनाव को लेकर था, जिसमें मेरठ-सहारनपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा का स्वागत हुआ। उन्होंने शिक्षकों से चुनाव में समर्थन और वोट देने की अपील की। सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह और कॉलेज प्रबंधक प्रदीप त्यागी ने श्रीचंद शर्मा को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य मुकेश कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने भी अतिथि का स्वागत किया। श्रीचंद शर्मा ने शिक्षकों से संवाद करते हुए अपने पक्ष में मतदान का आग्रह किया। इस दौरान बृजभूषण गुप्ता, संजय त्यागी, राहुल चौधरी, बॉबी शर्मा, गौरव प्रमुख, मनोज प्रमुख, दयाल त्यागी, डोरी लाल शर्मा, विजय शर्मा, पवन त्यागी आदि शामिल हुए।
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