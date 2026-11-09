Meerut News: डीसीसी क्रिकेट क्लब ने 6 विकेट से जीता मैच

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। बागपत रोड स्थित डीपीएस क्रिकेट क्रिकेट मैदान में चल रहे हिम्मत सिंह क्रिकेट टूनामेंट मैच में डीसीसी क्लब ने क्रिकेट लवर क्लब 6 विकेट से हराकर शानदार जीत प्राप्त की।सोमवार को खेले गए मैच में क्रिकेट लवर क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते 25 ओवर में 4 विकेट पर 186 रन बनाए।रवि ने 56 और राशिद 41 रन की पारी खेली। डीसीसी क्लब के गेंदबाज अमित चंद्रा ने 2 और राजू व सोनू ने 1-1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसीसी क्लब की टीम ने 21.3 ओवर में 4 विकेट पर 187 रन बनाकर 8 विकेट से शानदार जीत प्राप्त की। टीम की ओर से बल्लेबाज शशांक दीप ने 82 रन और निहाल ने 32 व अक्षय राजपूत ने 31 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में क्रिकेट लवर के गेंदबाज विनोद ने 2 विकेट लिए। शशांक दीप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रियंक शेरावाल ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। यहां कोच प्रभास राजू हरमन गौर आदि मौजूद रहे।