Meerut News: आरवीसी सेंटर में भर्ती के लिए जुटे किशोर
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:14 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:14 PM IST
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मेरठ। छावनी स्थित आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज में सोमवार से बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी (बीएससी) की भर्ती शुरू हुई। आरवीसी सेंटर के कमांडेंट मेजर जनरल लक्ष्मीकांत मदरेवार के निर्देशन में सुबह से ही किशोर आना शुरू हो गए। चयन के बाद इन किशोरों को घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह भर्ती 23 सितंबर तक चलेगी। भर्ती के लिए किशोरों की आयु सीमा आठ से 14 वर्ष तय है। शारीरिक परीक्षण, दस्तावेजों की जांच आदि के बाद किशोरों का चयन किया जाता है। संवाद
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