Meerut News: किशोरी लापता, युवक पर प्राथमिकी दर्ज

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पीड़ित पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि किशोरी को पड़ोस के गांव मुरलीपुर निवासी जिवेश बहला फुसलाकर ले गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्दी ही किशोरी को तलाश लिया जाएगा।





मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने पर किशोरी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।