Meerut News: शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों की जरूरतों के प्रति किया जागरूक

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संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र में सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित पांच दिवसीय समावेशी प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हो गया। आठ से 14 अक्तूबर तक आयोजित प्रशिक्षण जिला समन्वयक राजेश कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक कमलेश कुमार, अंजू सैनी, प्रमोद कुमार और दीपक कुमार ने शिक्षकों को दिव्यांगता की पहचान, उसके संभावित कारणों, निदान और आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। साथ ही 21 प्रकार की दिव्यांगताओं और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। प्रशिक्षकों ने शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने और उनकी क्षमता के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रेरित किया।प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और दिव्यांग बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों को तैयार करना रहा। खंड शिक्षा अधिकारी रंजन गुप्ता ने कहा कि शिक्षक दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके साथ संवेदनशीलता और सहयोग का व्यवहार करें। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा, देखभाल और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में आवश्यक परामर्श देने की अपील भी की।