Meerut News: शिक्षिका राजबाला उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2026 से सम्मानित
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:37 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:37 PM IST
विज्ञापन
मवाना। शिक्षक दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग मेरठ द्वारा आयोजित उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह-2026 में हस्तिनापुर विकास क्षेत्र के कुड़ी कमालपुर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय (1-8) में कार्यरत शिक्षिका राजबाला को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है। बेसिक शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय योगदान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन एवं बेसिक शिक्षा विभाग मेरठ द्वारा 5 सितंबर 2026 को यह सम्मान प्रदान किया गया।
विज्ञापन