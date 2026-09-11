Meerut News: 40 विद्यार्थियों को तरुण मित्र परिषद ने बांटी छात्रवृत्ति

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे में तरुण मित्र परिषद की ओर से सेवा और शिक्षा को समर्पित 11वें वार्षिक निशुल्क छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धासदन में किया गया। कार्यक्रम में पितृहीन और साधनहीन 40 ग्रामीण विद्यार्थियों को एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ कॉपियां, लेखन सामग्री और स्कूल बैग वितरित किए गए।अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष अशोक जैन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम अनीता जैन की पुण्य स्मृति में प्रमोद जैन कागजी परिवार के सहयोग से संपन्न हुआ। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करते हुए उन्हें निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया।परिषद के संगठन सचिव गौरव जैन और सहसचिव आलोक जैन ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का उद्देश्य उन्हें पढ़ाई में आने वाली आर्थिक बाधाओं से राहत देना है। संचालन पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार जैन ने किया। इस अवसर पर आत्मानंद जैन इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य दीपक कुमार और सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य पंकज चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।