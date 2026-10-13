फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Talented young cricketers were honored.

Meerut News: प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटरों को सम्मानित किया

Tue, 13 Oct 2026 07:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:34 PM IST
विज्ञापन
Talented young cricketers were honored.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल फेडरेशन के तत्वावधान में ऋषभ क्रिकेट एकेडमी के मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अंडर-14 स्टेट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित कर खेल सामग्री प्रदान की गई।
क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने उद्देश्य से यह पहल की गई है। समारोह में विवेक शेखर (मनोहर लाल सराफ) , विनीत सरीन (ईएम प्रा. लि.), कनिष्क जैन, सुभाष राजपूत (आरआर स्पोर्ट्स प्रा. लि.) और डॉ. संजय जैन (ऋषभ क्रिकेट एकेडमी) के सहयोग से ऋषभ क्रिकेट एकेडमी, गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी, आईटीआई क्रिकेट एकेडमी और जेएसएसवाई स्कूल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में खिलाड़ियों को बैट, पैड, ग्लव्स, थाई पैड, किट बैग, वार्मअप शूज सहित अन्य खेल सामग्री दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कौशिक ने सभी उभरते खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बुधवार को अंडर-14 स्पोर्ट्स फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल टीम के खिलाड़ियों का भी सम्मान होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed