जानसठ रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित पार्टी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्होंने चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी के बयान सुने हैं। दोनों की इच्छा है कि भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आएं। हालांकि, विपक्ष में कुछ नेता ऐसे भी हैं, जो भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे पर बातचीत का समय है और विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा।

मुजफ्फरनगर जनपद में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाया जाएगा। यह गठबंधन भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेगा। उन्होंने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश करने की बात कही।

कांग्रेस से गठबंधन, सीटों पर बातचीत बाकी

स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि अपनी जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है। उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी सीटवार बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस से चर्चा के बाद सीटों को लेकर फैसला किया जाएगा।



आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा

उन्होंने भाजपा सरकार पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगाया। कहा कि किसान और मजदूर परेशान हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है और देश के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है।



उन्होंने सरकारी स्कूल बंद किए जाने के फैसलों पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है।