सेंट्रल मार्केट प्रकरण: प्रभावित व्यापारियों को कम किराये पर मिलेंगी दुकानें, प्रस्तावित स्थानों का सर्वे

मेरठ में ध्वस्त दुकानों के प्रभावित व्यापारियों को राहत देने के लिए कम किराये पर लीज के आधार पर दुकानें उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कम्युनिटी सेंटर, रंगोली के बराबर वाली गली में प्रस्तावित स्थान और जागृति विहार सेक्टर-8 गोल मार्केट का सर्वे और निरीक्षण किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रस्तावित स्थानों की स्थिति का जायजा लिया।

विज्ञापन