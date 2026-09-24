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सेंट्रल मार्केट प्रकरण: प्रभावित व्यापारियों को कम किराये पर मिलेंगी दुकानें, प्रस्तावित स्थानों का सर्वे

Thu, 24 Sep 2026 01:28 PM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:28 PM IST
सार

मेरठ में ध्वस्त दुकानों के प्रभावित व्यापारियों को राहत देने के लिए कम किराये पर लीज के आधार पर दुकानें उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। प्रस्तावित स्थानों का सर्वे किया गया।

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Survey Conducted for Proposed Shops to Rehabilitate Traders Affected by Demolition
सांसद अरुण गोविल व विधायक साेमेंद्र तोमर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में ध्वस्त दुकानों के प्रभावित व्यापारियों को राहत देने के लिए कम किराये पर लीज के आधार पर दुकानें उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कम्युनिटी सेंटर, रंगोली के बराबर वाली गली में प्रस्तावित स्थान और जागृति विहार सेक्टर-8 गोल मार्केट का सर्वे और निरीक्षण किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रस्तावित स्थानों की स्थिति का जायजा लिया।

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प्रस्तावित स्थानों का किया निरीक्षण
गुरुवार को किए गए निरीक्षण में सांसद अरुण गोविल, राज्यमंत्री एवं दक्षिण विधायक डॉ. सोमेंद्र तोमर और भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने प्रस्तावित स्थानों की स्थिति देखी और प्रभावित व्यापारियों को दुकानें उपलब्ध कराने की योजना को लेकर जानकारी ली।
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यह भी पढ़ें: मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण: प्रभावित व्यापारियों का होगा पुनर्वास, छह महीने में मिलेंगे दुकान आवंटन पत्र
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व्यापारियों के पुनर्वास की योजना
निरीक्षण के दौरान प्रभावित व्यापारियों के लिए दुकानों की व्यवस्था और प्रस्तावित स्थानों को लेकर चर्चा की गई। योजना के तहत व्यापारियों को कम किराये पर लीज के आधार पर दुकानें उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

इस दौरान आवास विकास के अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापारी नेता नवीन गुप्ता और अजय गुप्ता समेत अन्य लोग भी निरीक्षण में शामिल रहे।

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