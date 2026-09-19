Meerut News: सूरज ने पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीते चार पदक

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मेरठ। दिल्ली में 9 से 11 सितंबर तक नेशनल पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें वर्धमान एकेडमी मेरठ के कक्षा 12 के छात्र सूरज ने शानदार प्रदर्शन किया। सूरज ने प्रतियोगिता में कुल चार पदक अपने नाम किए। उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया। इस भार वर्ग में सूरज ने एक स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक रजत पदक भी हासिल किया। सूरज ने दो कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें इसी भार वर्ग में सर्वश्रेष्ठ लिफ्टर की ट्रॉफी प्रदान की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्या रेखा शर्मा ने सूरज को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दी। संवाद