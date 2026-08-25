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Meerut News: राखी बनाओ प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

Tue, 25 Aug 2026 09:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:45 PM IST
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Students showcased their creative talent in the Rakhi-making competition.
सरधना। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मंगलवार को केके पब्लिक स्कूल छात्राओं के लिए राखी बनाओ प्रतियो
सरधना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में मंगलवार केके पब्लिक स्कूल में कक्षा चार से 12वीं तक की छात्राओं के लिए राखी बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्राएं घर से राखी बनाने की सामग्री लेकर पहुंचीं और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने तिरंगे, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बच्चों के शिक्षा के अधिकार सहित विभिन्न सामाजिक संदेशों को राखियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। कक्षावार अनिका, दिव्यांशी ठाकुर, जीवा, आनव्या, सोहंसी, नीतिका, भूमि जैन, अलीशा, अंशी जैन, आराध्या, फायाजा, रिया, कशिश, भव्य गोयल, कनिष्का, अजकिया, अक्षिता गोस्वामी, अलका यादव, सृष्टि अरोड़ा, शिमाली, ईशाल, अंशी रानी, अक्षा, शुभी, नव्या, राशि, संस्कृति, अदिति और वेदिका आदि छात्राओं की राखियों को श्रेष्ठ चुना गया। स्कूल प्रबंधक सुशील कुमार, सचिव संजीव कुमार और प्रधानाचार्य डॉ. उत्तम सिंह ने छात्राओं की रचनात्मकता की सराहना की। श्रेष्ठ छात्राओं को सम्मानित किया गया।
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