Meerut News: खेल दिवस पर विद्यार्थियों ने दिखाया दमखम

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सरूरपुर। भूनी स्थित कदम पब्लिक स्कूल में मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पहले दिन कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं कराई गईं। इनमें रेस, कलेक्ट द कोन रेस, रिंग रेस, बुक बैलेंस रेस और शटल रन शामिल रहीं। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे दिन शनिवार को कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों के बीच जेनिथ हाउस, के2 हाउस, एवरेस्ट हाउस और एपेक्स हाउस के बीच टग ऑफ वार और रिले रेस प्रतियोगिताएं हुईं। कक्षा छह से आठवीं के वर्ग में जेनिथ हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा नौ से 12वीं के वर्ग में एपेक्स हाउस विजेता रहा। प्रबंधक संजीव चौधरी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉ. पारुल चौधरी, उप प्रधानाचार्य नवजोत सिद्धू, गौरव कुमार व मोनू कुमार मौजूद रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी