Meerut News: विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बांटी दवाएं

जानीखुर्द। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की ओर से उन्नत भारत अभियान के तहत गांव पांचली खुर्द में स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विशेषज्ञों और विद्यार्थियों की टीम ने ग्रामीणों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। ग्रामीणों को शारीरिक स्वच्छता, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और मौसमी बीमारियों से बचाव के तरीके विस्तार से समझाए गए। मुख्य आकर्षण फार्मेसी के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। नुक्कड़ नाटक रहा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को समाज में फैले अंधविश्वास, झाड़-फूंक और ढोंगी बाबाओं के चक्कर में न फंसने की अपील की। नाटक के जरिये संदेश दिया गया कि बीमारी की स्थिति में समय गंवाए बिना किसी योग्य व पंजीकृत चिकित्सक से ही परामर्श लें। छात्रों ने लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और सही समय पर इलाज कराने के लिए प्रेरित किया। शिविर को सफल बनाने में सालिम अंसारी, नवनीत, संजीव कुमार और पलक शर्मा का योगदान रहा।

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