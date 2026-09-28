Meerut News: छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान, शिक्षक पर उत्पीड़न का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। ढिकोली कॉलोनी निवासी अमरीश ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपने 14 वर्षीय पुत्र रुद्रांश को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप एक फैक्टरी परिसर में स्थित स्कूल के गणित शिक्षक पर लगाया है।पीड़िता पिता ने तहरीर में बताया कि 24 सितंबर की शाम करीब पांच बजे उनके कक्षा 10 में पढ़ने वाले पुत्र ने घर के कमरे में छत के कुंदे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अगले दिन परिजनों ने उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में आसपास के बच्चों व सहपाठियों से जानकारी करने पर पता चला कि स्कूल के गणित अध्यापक पिछले करीब 15 दिन से छात्र का मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे।आरोप है कि शिक्षक अभद्र टिप्पणी करते हुए छात्र को क्लास से बाहर जमीन पर बैठा देते थे और नाम काटने की धमकी देते थे। शिक्षक की इस प्रताड़ना व खौफ से तंग आकर छात्र काफी मानसिक तनाव में आ गया था और इसी वजह से उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।पीड़ित पिता ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मामले की जानकारी कराकर कार्रवाई कराई जाएगी।