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Meerut News: परीक्षितगढ़ कॉलेज में छात्रा डोली चौधरी बनीं एक दिन प्रधानाचार्य

Thu, 15 Oct 2026 08:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:55 PM IST
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Student Dolly Chaudhary becomes principal for a day at Parikshitgarh College
परी​क्षितगढ़- परी​क्षितगढ़ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य लव केश रूहेला एक दिन की प्रधानाचार्या डोल
परीक्षितगढ़। मिशन शक्ति अभियान के तहत परीक्षितगढ़ इंटर कॉलेज में नारी सशक्तीकरण की अनूठी मिसाल पेश की गई। कॉलेज की मेधावी छात्रा डोली चौधरी को एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया। गांधी स्मारक देव नागरी महाविद्यालय में बीकॉम की छात्रा डोली ने पदभार संभालते ही विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में छात्राओं की समस्याएं सुनीं, स्वच्छता जांची और अध्यापकों की उपस्थिति भी देखी। डोली ने छात्राओं से मन लगाकर पढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और बिना डरे आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने 1090, 112 और 1098 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी। प्रधानाचार्य लव केश रूहेला ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बेटियों में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाना है।
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