Meerut News: छात्र से मारपीट, धारदार हथियार से आंख पर किया वार
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:33 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:33 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। कस्बे में स्कूल के पास छात्र के साथ मारपीट और धारदार वस्तु से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई और बेटे की सुरक्षा की मांग की है।
पीपलीखेड़ा निवासी रहमतुल्ला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चार सितंबर की सुबह उनका बेटा अब्दुल रज्जाक स्कूल के पास मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान ईशान वहां पहुंचा और छात्र के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान धारदार वस्तु से छात्र की आंख पर वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया। आरोपी पहले भी उनके घर पर आकर विवाद कर चुका है। सीओ सौम्या अस्थाना का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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खरखौदा। कस्बे में स्कूल के पास छात्र के साथ मारपीट और धारदार वस्तु से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई और बेटे की सुरक्षा की मांग की है।
पीपलीखेड़ा निवासी रहमतुल्ला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चार सितंबर की सुबह उनका बेटा अब्दुल रज्जाक स्कूल के पास मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान ईशान वहां पहुंचा और छात्र के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान धारदार वस्तु से छात्र की आंख पर वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया। आरोपी पहले भी उनके घर पर आकर विवाद कर चुका है। सीओ सौम्या अस्थाना का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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