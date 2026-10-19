Meerut News: हसनपुर कलां में नुक्कड़ सभा, योजनाओं के फायदे बताए
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 05:22 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 05:22 PM IST
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माछरा। ब्लॉक माछरा के ग्राम हसनपुर कलां में परंपरा आर्ट ग्रुप मेरठ ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग मिला। इस सभा में ग्रामीणों को प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कलाकारों शाह आलम खान और मनीषा ने सरल प्रस्तुति से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री बाल पोषाहार योजना के उद्देश्य बताए। इन योजनाओं से महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलता है। सरकार का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचना है। यह प्रयास उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर अक्षय शर्मा, जग्गी प्रधान, सतवीर नेता, यतेंद्र प्रधान, प्रवीण वशिष्ठ, विपिन कंसल, अमित कंसल, अमित गुर्जर, धमेंद्र खटाना, ऋषि प्रधान उपस्थित रहे।
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